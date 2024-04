Kurz vor dem Osterwochenende legten die Aktienkurse in den USA nochmals leicht zu. Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag um 0,1 Prozent auf 39.807 Punkte. Zu einer Fortsetzung der Rekordjagd reichte es aber nicht mehr, dem Dow fehlten in der Spitze nur gut 20 Punkte zu einer weiteren Höchstmarke. Gleichwohl steht mit einer Quartalsbilanz D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...