An welche Versicherer vermittelten Versicherungsmakler zuletzt in einem schwierigen Marktumfeld die meisten privaten Kfz-Verträge? Und welche Versicherer überzeugen die Makler bei Produktqualität, Schadenregulierung und Abwicklung? Eine aktuelle AssCompact-Studie liefert Antworten. Die Vermittlung von Kfz-Versicherungen ist für Versicherungsmakler nicht immer nur reine Freude und dennoch gehört die Sparte zum unvermeidbaren Beratungsportfolio. Das Geschäft stellt auch in Zeiten teurerer Prämien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...