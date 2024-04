Chart des Tages GOLD (01.04.2024)

Der Goldpreis verzeichnete am letzten Handelstag des ersten Quartals 2024 einen starken Anstieg. Der Goldpreis stieg auf ein neues Rekordhoch von über - 2200 pro Unze. Aus Sicht des laufenden Jahres sieht die Preisrallye jedoch nicht so beeindruckend aus, da sie sich seit Dezember in einer Konsolidierung befindet, die Anfang März durchbrochen wurde. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis um rund 7 - zugelegt, auf 12-Monatssicht sind es 10 %.

Die Handelseröffnung der neuen Woche, des neuen Monats und des neuen Quartals ist sehr optimistisch. Viele Weltbörsen sind am Ostermontag noch geschlossen, die Rohstoffmärkte sind jedoch bereits aktiv. Gold eröffnet mit...

