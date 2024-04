An der Börse sind bereits alle Hoffnungen und Wünsche in den Kursen eingepreist, was den DAX von Rekord zu Rekord steigen ließ. Die Verkäufer sind verschwunden und sinkende Kurse sind in Vergessenheit geraten. In solch einer Phase wird jede Nachricht positiv interpretiert, auch wenn sie es nicht ist. Jeder Kursrückgang erscheint als Kaufgelegenheit, was wiederum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...