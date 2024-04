© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann



Der Kakao-Kurs hat sich in den vergangenen Monaten mehr als vervierfacht. Deshalb könnte es in absehbarer Zeit auch bei allen kakaohaltigen Lebensmitteln und Getränken zu deutlichen Preissteigerungen kommen.Agrarrohstoffe, die oft auch als Soft Commodities bezeichnet werden, entwickeln sich langfristig tendenziell eher seitwärts. Doch was passieren kann, wenn es plötzlich zu einem Angebotsengpass kommt, können wir derzeit beim Kakao-Preis (Cocoa) beobachten. Er ist seit September 2022 innerhalb kürzester Zeit um etwa 336 Prozent auf zuletzt über 10.000 US-Dollar je Tonne gestiegen. Doch welche Gründe stecken hinter dieser kräftigen Bewegung und könnte sie sich möglicherweise weiter …