TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Februar unerwartet deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg von 47,8 Punkten im Vormonat auf 50,3 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur eine Verbesserung auf 48,3 Zähler erwartet. Der Indikator liegt damit erstmals seit September 2022 wieder über der Schwelle von 50 Punkten, was auf eine expandierende Industrie hinweist./he