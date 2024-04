KAIRO (dpa-AFX) - Eine hochrangige israelische Delegation ist informierten Kreisen am Flughafen Kairo zufolge am Montagnachmittag wieder aus der ägyptischen Hauptstadt abgereist. Während ihres knapp zweitägigen Besuchs führten sie demnach Gespräche über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie über die Freilassung weiterer im Gazastreifen festgehaltener Geiseln und palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Der katarische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete zuvor, dass die indirekten Verhandlungen keine nennenswerten Fortschritte gebracht hätten.

Die israelische Delegation war Medienberichten zufolge am Sonntag in Kairo angekommen. Die "Times of Israel" berichtete unter Berufung auf einen israelischen Vertreter, man sei zuletzt enttäuscht vom Vermittler Katar gewesen. Dort waren die Verhandlungen zuletzt geführt worden, bevor sie dann vergangene Woche platzten. Die israelische Regierung und die Hamas sprechen dabei nicht direkt miteinander.

Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas, um eine neue Feuerpause und einen Austausch aus Israel verschleppter Geiseln gegen palästinensische Häftlinge zu erreichen.

Der Gaza-Krieg begann vor fast sechs Monaten mit dem Massaker der islamistischen Hamas und anderer Extremisten im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen./arj/DP/he