Goldpreis weiter auf Rekordjagd - Das ist diese Woche für Anleger wichtig

Der Goldpreis hat seine Rekordjagd auch am ersten Handelstag des neuen Monats weiter fortsetzen können. Zwischenzeitlich kletterte der Preis für das Edelmetall auf über 2.262 Dollar und damit auf den höchsten Stand in der Historie. Anlass zur Hoffnung dürften die jüngsten US-Preisdaten vom vergangenen Freitag gegeben haben. Neben Fed-Vertretern gilt die Aufmerksamkeit in dieser Woche insbesondere dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag. PCE-Daten weniger stark als im Vormonat - Zinssenkungsfantasien bleiben am Leben Die im Fachjargon sogenannte Kernrate des PCE-Deflators für den US-amerikanischen Raum war im Februar mit 2,8 Prozent so stark gestiegen wie erwartet, welche damit knapp unter dem Vormonatswert notierte (2,9 Prozent). Besagte Daten gelten in Kreisen der Fed als bevorzugtes Inflationsmaß. In diesem Zusammenhang dürften die Zinssenkungsfantasien möglicherweise neue Nahrung erhalten haben.

Weiterhin rechnen sich Marktteilnehmer verstärkt Chancen für einen Zinsschritt nach unten im kommenden Juni aus. Das "Fed-Watch-Tool" aus dem Hause CME signalisiert die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte derzeit auf 58,9 Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell hatte auf der jüngsten Fed-Notenbanksitzung insgesamt drei Zinssenkungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Diverse Fed-Vertreter hatten sich in der vergangenen Handelswoche aber uneins über entsprechende Zinsschritte gezeigt.

Laut Fed-Direktor Christopher Waller wäre es umsichtig, die Zinsen doch länger hochzuhalten.

