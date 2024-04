Beijing (ots/PRNewswire) -Das Changshu Yushan Kultur- und Shajiabang Tourismusfestival 2024 und das 33. Jiangsu Changshu Shanghu Pfingstrosenfestival wurden am Samstag in der Stadt Changshu in der ostchinesischen Provinz Jiangsu eröffnet und sollen die Entwicklung des lokalen Kulturtourismus fördern.Das einmonatige Festival steht unter dem Motto "Changshu-Kultur probieren, Changshu-Landschaft bewundern" und umfasst 10 Haupt- und 10 Nebenaktivitäten, darunter Pfingstrosenfeste, einen nationalen Opernfächer-Wettbewerb, ein Guqin-Treffen und einen Dorfkulturmarkt.In den letzten Jahren hat Changshu Kultur und Tourismus miteinander verknüpft und eine Reihe charakteristischer Produkte wie Kuren, Teambildungsreisen und Studienreisen auf den Markt gebracht, die ein einzigartiges System von Tourismusprodukten bilden, sagte Shen Xiaodong, Vorsitzender des Ausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC) der Stadt Changshu, bei der Eröffnungsfeier des Festivals.Er fügte hinzu, dass Changshu auf der landesweiten Liste der 100 besten Landkreise in Bezug auf die Stärke des Tourismus auf Landkreisebene den zweiten Platz einnimmt. Das Yushan Cultural Tourism Resort wurde als nationales Tourismuszentrum ausgezeichnet und zum "Nationalen Freizeittourismusziel" ernannt. Changshu ist bei Touristen aus dem In- und Ausland dank seiner reichen touristischen Ressourcen und gut entwickelten Einrichtungen sehr beliebt.Es wurde auch bekannt, dass das Shanghu-Pfingstrosenfest ein Teil der Weltpfingstrosen-Konferenz 2024 ist. Es wird erwartet, dass die Changshu-Pfingstrose durch das Zusammenspiel zwischen dem Shanghu-Pfingstrosenfestival, dem Hauptveranstaltungsort Heze in der ostchinesischen Provinz Shandong und dem Unterveranstaltungsort Shimane in Japan weltweit bekannt wird.Das diesjährige Pfingstrosenfest, das sowohl online als auch offline stattfindet, hat brandneue Aktivitäten eingeführt, wie z. B. einen neunfarbigen Pfingstrosenblütenregen, eine Blumen- und Vogelmalerei-Ausstellung, eine Pfingstrosenfeen-Parade und besondere Darbietungen, um die Marke Shanghu-Pfingstrosen zu stärken und Changshu-Pfingstrosen noch bekannter zu machen.Das von den Behörden der Stadt Changshu organisierte Festival konzentriert sich auf verschiedene Aspekte wie Tourismusfestival, Sport und Freizeit, Volkskultur, Ausstellungen zum immateriellen Kulturerbe und kulinarische Erlebnisse.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/339460.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2376047/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-eroffnung-des-kulturtourismus-festivals-im-ostchinesischen-changshu-302104602.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5747268