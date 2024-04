Halle (ots) -



Hätte die AKP in Istanbul gewonnen, es wäre Erdogans Sieg gewesen. Jetzt ist es seine Niederlage. Die Gründe liegen nicht nur in der Wirtschaftskrise, die Erdogan mit seiner jahrelangen Politik des billigen Geldes selbst herbeigeführt hat. Immer mehr junge Menschen in den Städten lehnen sich auf gegen die Gängelung und die schleichende Islamisierung von Staat und Gesellschaft. Erdogan kündigt nun "Selbstkritik" an. Er ist schon oft politisch totgesagt worden, hat aber bisher alle Rückschläge weggesteckt.



Abzuwarten bleibt, welche Konsequenzen Erdogan zieht. Dass er sich auf die Werte des Rechtsstaats besinnt, ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass er seine Pläne für eine Verfassungsreform vorantreibt, mit der er sich noch mehr Macht und die Möglichkeit einer weiteren Amtszeit sichern könnte.



