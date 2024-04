DJ FEIERTAGS-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/01. April 2024

US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe steigt auf über 50 Punkte

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der USA hat im März entgegen den Erwartungen zugenommen. Der von Institute für Supply Management in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 50,3 (Februar: 47,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf nur 48,5 Punkte prognostiziert. Oberhalb von 50 Punkten deutet der Index auf eine wachsende Aktivität hin.

S&P Global: Aktivität in US-Industrie steigt im März langsamer

Die Aktivität in der US-Industrie ist laut einer Umfrage von S&P Global im März langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank in zweiter Veröffentlichung auf 51,9 von 52,2 Punkten. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 52,5 Punkte erwartet.

US-Bauausgaben sinken im Februar unerwartet

Die Bauausgaben in den USA sind im Februar entgegen den Erwartungen nicht gestiegen. Wie das Bauministerium mitteilte, sanken sie gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent- Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg von 0,7 Prozent prognostiziert.

Industrieaktivität in China steigt im März

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März erhöht. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im März auf 51,1 von 50,9 im Februar. Dies ist der fünfte monatliche Anstieg im verarbeitenden Gewerbe und der höchste Stand seit Februar 2023.

Stimmung unter japanischen Großunternehmen uneinheitlich

Die Stimmung unter den japanischen Großherstellern hat sich zum ersten Mal seit vier Quartalen verschlechtert. Wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan hervorgeht, sank der Hauptindex der Stimmung unter den großen Herstellern im März auf plus 11 gegenüber plus 13 in der Dezember-Umfrage. Ökonomen hatten mit einem Wert von plus 10 Punkten gerechnet. Der Index für die Stimmung der großen nicht-verarbeitenden Unternehmen, kletterte indessen auf plus 34 von plus 32 im Dezember.

Opposition in der Türkei gewinnt bei Kommunalwahlen

Die größte Oppositionspartei der Türkei CHP hat bei den Kommunalwahlen einen überraschenden Sieg errungen und behält die Kontrolle über die wichtigsten Städte des Landes. Für Präsident Recep Tayyip Erdogan stellt dies eine herbe Niederlage dar, die die Unzufriedenheit der Bevölkerung hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung widerspiegelt.

