Der Goldpreis verzeichnete am letzten Handelstag des ersten Quartals 2024 einen starken Anstieg. Der Goldpreis stieg auf ein neues Rekordhoch von über $ 2200 pro Unze. Aus Sicht des laufenden Jahres sieht die Preisrallye jedoch nicht so beeindruckend aus, da sie sich seit Dezember in einer Konsolidierung befindet, die Anfang März durchbrochen wurde. Seit Jahresbeginn hat der Goldpreis um rund 7 % zugelegt, auf 12-Monatssicht sind es 10 %.Die Handelseröffnung der neuen Woche, des neuen Monats und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...