AC102 stellt das Hörvermögen in einem präklinischen Modell für Hörsturz wieder her, indem es Nervenzellen und ihre Verknüpfungen im Innenohr schützt

Klinische Phase 2 Studie prüft derzeit die Wirksamkeit von AC102 bei Hörsturz-Patienten

Eine einzelne Anwendung des neuen Wirkstoffs AC102 stellt das Hörvermögen nach einem Schalltrauma in präklinischen Modellen fast vollständig wieder her. Das ist das zentrale Ergebnis einer kürzlich in dem hochkarätigen wissenschaftlichen Journal PNAS veröffentlichten Arbeit des Berliner Start-up-Unternehmens AudioCure Pharma. Der Hörsturz wird häufig mit entzündungshemmenden Kortikosteroiden behandelt, ohne dass es dafür eine Zulassung oder einen zuverlässigen Wirksamkeitsnachweis gibt. Daher werden dringend neue Behandlungsmöglichkeiten für Hörsturz benötigt.

Innere Haarsinneszellen im Innenohr (Bild: Nemes Laszlo/Shutterstock.com)

Die Wirksamkeit von AC102 wurde anhand eines Schalltraumas im präklinischen Modell untersucht. Eine einmalige Anwendung von AC102 im Mittelohr nach Schalltrauma stellt die Hörfunktion nach 14 Tagen wieder fast auf das Niveau vor dem Trauma her. Eine Behandlung ohne den Wirkstoff führte hingegen zu einem deutlichen Hörverlust. Weitere Experimente zeigen, dass AC102 auf die beiden vermuteten Hauptursachen von Hörverlust im Innenohr wirkt: Es verhindert das Absterben der äußeren Haarsinneszellen und schützt die Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen und dem Hörnerv. "Es ist faszinierend, dass ein einziges Molekül so unterschiedliche Wirkungen im Innenohr hat. In Laborexperimenten sehen wir, dass AC102 die Neuronen schützt, indem es ihre Energieproduktion steigert und die Bildung freier Radikale reduziert. Gleichzeitig stimuliert es das Wachstum von neuronalen Fortsätzen, die für die Bildung neuer Verbindungen zwischen Neuronen erforderlich sind", erklärt Professor Hans Rommelspacher, CSO und Gründer von AudioCure Pharma.

Ein Hörsturz ist ein ernstzunehmendes Ereignis, das das Sprachverständnis stark beeinträchtigen und sich negativ auf das Leben des Betroffenen auswirken kann. Kortikosteroide werden seit 50 Jahren zur Behandlung des Hörsturzes eingesetzt, obwohl sie dafür nicht zugelassen sind. Auch ihre Wirksamkeit wird zunehmend in Frage gestellt. Kürzlich zeigte eine großangelegte Studie (HODOKORT), dass sich mehr als 60 der Patienten mit Hörsturz nach einer Kortikosteroidbehandlung nicht vollständig erholten. Dr. Reimar Schlingensiepen, CEO von AudioCure Pharma, erläutert: "Die HODOKORT-Studie zeigt die Behandlungslücke beim Hörsturz auf. Wir freuen uns daher über die vielversprechende Wirkung von AC102 in unseren präklinischen Modellen und hoffen, dass auch die Patienten davon profitieren werden." Nach erfolgreicher Prüfung der Sicherheit und Verträglichkeit von AC102, wird der Wirkstoff derzeit in einer europaweiten klinischen Phase-2-Studie bei Hörsturz-Patienten auf seine Wirksamkeit untersucht.

