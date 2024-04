Der Business Park Sofia ("BPS" oder "Park") freut sich, eine Reihe von bedeutenden Neu- und Wiedervermietungen in den vergangenen zwölf Monaten bekannt geben zu können, die seine Position als erstklassigen Standort in Mittel- und Osteuropa festigen. Mehrere prominente Unternehmen darunter KPMG IT Service, DIGITALL Bulgaria, Telelink, Bang&Olufsen, Gorenje, Carlsberg und SEGA Black Sea haben sich für den Business Park Sofia entschieden, um sich in Sofia niederzulassen oder ihre Präsenz zu erweitern.

Zu den Highlights der jüngsten Mietabschlüsse gehört die Unterzeichnung eines bedeutenden Vertrags mit einem weltweit führenden Technologieunternehmen, das für innovative IT-Lösungen und -Dienstleistungen bekannt ist. Dieses Unternehmen hat sich beeindruckende 15.000 Quadratmeter Bürofläche gesichert. Dies unterstreicht die Fähigkeit des Business Park Sofia, Branchenriesen unterzubringen, die eine Umgebung für Innovation und Zusammenarbeit suchen.

Insgesamt hat BPS mehr als 30.000 Quadratmeter Premium-Büroflächen vermietet ein Beleg für die starke Nachfrage nach seinem Angebot von Weltklasseformat. Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit des Parks an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Unternehmen und dessen Position als dynamisches Handelszentrum haben sich verschiedene Unternehmen Gewerbe- und Lagerflächen gesichert. Besonders bemerkenswert: 99 Prozent der neu angemieteten Flächen entfallen auf Büroflächen. Diese Tatsache spiegelt den Fokus von BPS auf die Schaffung eines außergewöhnlichen Umfelds für den Erfolg von Unternehmen wider.

"Wir begrüßen die Anerkennung durch führende Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen", so Jordan Krastev, Chief Commercial Officer und Managing Director des Business Park Sofia. "Diese Mietverträge zeigen die Fähigkeit von BPS, Innovationen zu fördern, die Zusammenarbeit zu erleichtern und ein überragendes Geschäftsumfeld für Unternehmen bereitzustellen, die ihre strategischen Geschäftsziele erreichen wollen. Die Entschlossenheit und harte Arbeit unseres Teams haben maßgeblich zum Abschluss dieser Verträge beigetragen."

In diesem Jahr präsentiert der Business Park Sofia sein eigenes Co-Working-Angebot ParkShared mit einer hervorragenden zentralen Lage mit Blick auf den See. ParkShared bietet Veranstaltungsflächen und Konferenzräume. BPS plant die Erweiterung des Flex-Space-Projekts, um der steigenden Marktnachfrage nach Angeboten dieser Art gerecht zu werden und die gemeinsam nutzbaren Flächen je nach Bedarf zu vergrößern.

Das Engagement des Business Park Sofia für Nachhaltigkeit, moderne Infrastrukturen und ein kooperatives Ökosystem zieht weiterhin Unternehmen an, die in der Region wachsen und erfolgreich sein wollen. Als Nachweis seiner führenden Rolle in diesem Sektor und der Einhaltung der ESG-Standards hat BPS vom Morningstar Sustainalytics Risk Rating Report den beachtlichen Score von 11,1 erhalten, der auf eine Geschäftstätigkeit mit geringem Risiko hinweist.

Mit seinen einzigartigen Vorteilen und seiner strategischen Lage ist der Park nach wie vor erste Wahl für Unternehmen, die eine starke Präsenz in Mittel- und Osteuropa etablieren wollen. Der Business Park Sofia beherbergt etwa fünfundsiebzig Prozent aller Fortune 500 und multinationalen Mieter, die in Mittel- und Osteuropa tätig sind.

Über den Business Park Sofia

Der Business Park Sofia ist ein erstklassiger Standort für Unternehmen, der hochwertige Einrichtungen und ein dynamisches Umfeld für den Erfolg von Unternehmen bietet. Mit seinem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Innovation und Zusammenarbeit beherbergt der Business Park Sofia mehr als 130 Unternehmen und zieht Marktführer verschiedener Branchen an, die ein dynamisches Ökosystem bilden, das Wachstum und Erfolg fördert.

