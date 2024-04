Ankerinvestment unterstreicht Erfolg von MidOceans Wachstumsstrategie

MidOcean Energy ("MidOcean"), ein von EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gegründetes und verwaltetes globales Unternehmen für Flüssigerdgas (LNG), gab heute eine strategische Investition der Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi Corp") bekannt. Die Investition von Mitsubishi Corp wird die Strategie von MidOcean beschleunigen, ein hochwertiges, diversifiziertes, globales, integriertes LNG-Unternehmen zu schaffen.

Mitsubishi Corp ist seit über 50 Jahren im LNG-Sektor aktiv und hat in 12 Projekte in acht Ländern investiert. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen für LNG und dessen Rolle als entscheidender Faktor für die Energiewende. Mitsubishi Corp hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Geschäft in Richtung einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihrer Verantwortung als stabiler Energielieferant gerecht zu werden und die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.

Diese Investition stärkt die Blue-Chip-Investorenbasis von MidOcean und baut auf der bedeutenden Dynamik auf, die MidOcean seit dem Start Ende 2022 entwickelt hat. MidOcean gab kürzlich den Abschluss der Übernahme eines Portfolios australischer LNG-Projekte von Tokyo Gas bekannt.

De la Rey Venter, CEO von MidOcean Energy, sagte: "Wir freuen uns sehr über den Einstieg von Mitsubishi Corp als Ankerinvestor bei MidOcean Energy. Mitsubishi Corp. ist ein Pionier der globalen LNG-Industrie und hat immer wieder ihre Kompetenz und Weitsicht bei der Identifizierung wertvoller Möglichkeiten unter Beweis gestellt. Ihre Investition ist ein Beweis für die starken Fundamentaldaten des LNG-Marktes und die Strategie von MidOcean, eine wettbewerbsfähige langfristige Wachstumsplattform im LNG-Bereich für seine Investoren zu schaffen."

R. Blair Thomas, Vorsitzender und CEO von EIG, sagte: "Die Aufnahme eines Schwergewichts der Branche wie Mitsubishi Corp. als Ankerinvestor und strategischer Partner beschleunigt die Fortschritte von MidOcean bei der Schaffung eines großen, reinrassigen globalen LNG-Unternehmens. Die weltweite Energiewende trägt zu einem raschen Wachstum der globalen LNG-Nachfrage bei, und wir freuen uns darauf, diese attraktive und wichtige Chance gemeinsam mit unseren Investoren und Partnern weiter zu nutzen."

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor mit einem verwalteten Vermögen von 22,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2023). EIG ist spezialisiert auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Basis. In seiner 41-jährigen Geschichte hat die EIG über 47,1 Milliarden Dollar in den Energiesektor investiert, und zwar in über 405 Projekte oder Unternehmen in 42 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG gehören viele der führenden Pensionspläne, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. Der Hauptsitz von EIG befindet sich in Washington, D.C., mit Büros in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul.

Über MidOcean Energy

MidOcean Energy, ein von EIG gegründetes und verwaltetes LNG-Unternehmen, strebt den Aufbau eines diversifizierten, widerstandsfähigen, kosten- und kohlenstoffmäßig wettbewerbsfähigen globalen LNG-Portfolios an. Das Unternehmen spiegelt die Überzeugung von EIG wider, dass LNG ein entscheidender Faktor für die Energiewende ist und die Bedeutung von LNG als geopolitisch strategische Energieressource zunimmt. MidOcean Energy wird von De la Rey Venter geleitet, einem Branchenveteranen mit 26 Jahren Erfahrung, der eine Reihe von Führungspositionen innehatte, unter anderem als Global Head of LNG bei Shell Plc.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von EIG unter www.eigpartners.com oder die Website von MidOcean Energy unter www.midoceanenergy.com.

Über Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corp betreibt eine breite Palette von Geschäften, die sich über mehrere Branchen erstrecken und von acht branchenspezifischen Geschäftsgruppen betreut werden: Environmental Energy, Materials Solution, Mineral Resources, Urban Development Infrastructure, Mobility, Food Industry, Smart-Life Creation und Power Solution.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website der Mitsubishi Corporation unter www.mitsubishicorp.com/jp/en/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

