GAZA/CANBERRA (dpa-AFX) - Der australische Premierminister Anthony Albanese hat den Tod einer australischen Mitarbeiterin der Hilfsorganisation World Central Kitchen im Gazastreifen bestätigt und den Angriff auf das Fahrzeug der Organisation scharf verurteilt. "Dies ist eine Tragödie, die niemals hätte passieren dürfen", zitierten australische Medien Albanese am Dienstag.

Seine Regierung habe die israelische Regierung wegen des Vorfalls, der "außerhalb aller vernünftigen Umstände" geschehen sei, direkt kontaktiert. Das Außenministerium in Canberra habe auch den israelischen Botschafter um einen Anruf gebeten. "Menschen, die humanitäre Hilfe leisten, und Zivilisten müssen geschützt werden", betonte der Regierungschef.

Bei dem mutmaßlich israelischen Luftangriff sind palästinensischen Medienberichten zufolge insgesamt fünf Mitarbeiter von World Central Kitchen ums Leben gekommen - neben der Australierin auch Staatsangehörige aus Polen, Irland und Großbritannien sowie der palästinensische Fahrer. Die israelische Armee schrieb dazu in der Nacht zum Dienstag auf Telegram, das Militär führe "eine gründliche Untersuchung auf höchster Ebene durch, um die Umstände dieses tragischen Vorfalls zu verstehen".

World Central Kitchen beteiligt sich an Hilfslieferungen für Gaza, die seit März von Zypern aus auf See das Kriegsgebiet erreichen. Die Organisation hat auch die Verteilung der Hilfsgüter an die Menschen übernommen./cfn/DP/zb