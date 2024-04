EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

Houston/München, 2. April 2024 - LyondellBasell (NYSE: LYB) und Encavis Asset Management AG (Encavis AM) gaben heute die Unterzeichnung eines Abnahmevertrags bekannt, der 208 Megawatt (MW) Erneuerbarer Energie aus dem Solarpark in Bartow, Mecklenburg-Vorpommern, sichert. Dieser Solarpark wird einer der größten seiner Art in Deutschland sein. Im Rahmen dieses Vertrages wird Encavis AM über die nächsten zwölf Jahre jährlich etwa 210 Gigawattstunden (GWh) Solarstrom an LyondellBasell liefern. Dies wird ab 2025 dem jährlichen Stromverbrauch von etwa 56.500 europäischen Haushalten entsprechen. Mit diesem neuesten Abnahmevertrag wird das Unternehmen mehr als 90 % seines gesamten Ziels für den Bezug von Strom aus Erneuerbaren Energien erreichen. "Stromabnahmeverträge sind ein entscheidender Hebel in unseren Bemühungen, unsere absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen zu reduzieren", sagt Chris Cain, LyondellBasell Senior Vice President für Net Zero Transition Strategy. "Diese jüngste Vereinbarung wird die Entwicklung und den Einsatz sauberer Energie in verschiedenen Bereichen in Deutschland beschleunigen." Etwa 15 % der Scope-1- und -2-Treibhausgasemissionen des Unternehmens im Jahr 2020 stammen aus dem Stromverbrauch. Als wichtiger Baustein auf dem Weg zu Netto-Null Emissionen bis 2050 hat sich LyondellBasell das Ziel gesetzt, bis 2030 mindestens 50 % des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen, bezogen auf den Stromverbrauch im Jahr 2020. Encavis AM wählte den Standort des Solarparks, der etwa 150 Kilometer nördlich von Berlin liegt, um die Sonneneinstrahlung und die Effizienz zu maximieren. Der Baubeginn der ersten Phase ist für März 2024 geplant, die Fertigstellung für den Sommer 2025. Der Park wird eine erwartete Gesamtstromkapazität von 260 MW haben. "Dieses große Solarprojekt in Bartow unterstreicht unsere Kompetenz für anspruchsvolle Investitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende. Wir setzen unser Branchen-Know-how ein, um den Solarpark ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich rentabel zu betreiben", sagt Karsten Mieth, Vorstandssprecher von Encavis Asset Management AG. Über Encavis Asset Management AG

Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab.



Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerks. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,2 GW durch die Encavis AG. Dies entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern mehr als 1,2 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 830 MW im Eigenbestand. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level. Die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status (A-). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com Über LyondellBasell

LyondellBasell ist ein führendes Unternehmen der globalen Chemieindustrie, das Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag entwickelt. Durch fortschrittliche Technologien und gezielte Investitionen ermöglichen wir eine kreislauforientierte und kohlenstoffarme Wirtschaft. Bei allem, was wir tun, sind wir bestrebt, Werte für unsere Kunden, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen. Als einer der weltweit größten Hersteller von Polymeren und führend in der Polyolefintechnologie entwickeln, produzieren und vermarkten wir hochwertige und innovative Produkte für Anwendungen, die von nachhaltigem Transport und Lebensmittelsicherheit bis hin zu sauberem Wasser und hochwertiger Gesundheitsversorgung reichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lyondellbasell.com oder folgen Sie @LyondellBasell auf LinkedIn. Pressekontakte: Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Leiterin Nachhaltigkeit & Kommunikation

Telefon +49 89 442 30 60 25

tanja.van_den_wouwer@encavis.com LyondellBasell

Nick Facchin

Manager, Executive and Media Relations

Telefon +1 713 623 3643

nick.facchin@lyondellbasell.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen der LyondellBasell Geschäftsführung, die zum Zeitpunkt der Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, unter anderem aufgrund von Faktoren wie der Verfügbarkeit, den Kosten und der Preisvolatilität von Versorgungsunternehmen, unserer Fähigkeit" unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Emissionen zu reduzieren und innerhalb der in unseren Zielen festgelegten Zeitspanne Netto-Null-Emissionen zu erreichen, unserer Fähigkeit, Energie aus erneuerbaren Quellen zu beschaffen, und dem erfolgreichen Bau und Betrieb der in dieser Mitteilung beschriebenen Projekte. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind im Abschnitt "Risk Factors" unseres Formulars 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr zu finden, das unter www.LyondellBasell.com auf der Seite Investor Relations und auf der Website der Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov abrufbar ist. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, und wenn sie eintreten, welche Auswirkungen sie auf unsere Betriebsergebnisse oder unsere Finanzlage haben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wurden, und basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements von LyondellBasell zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht wurden. LyondellBasell ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



