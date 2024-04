DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

APPLE - Apples neues App-Store-Preismodell beschränkt den Wettbewerb und "sollte die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen", schreibt Monika Schnitzer, Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Die neue Gebührenstruktur für den eigenen App-Store mache es für Entwickler populärer Apps sehr teuer, sich für den Vertrieb über App-Stores von Drittanbietern zu entscheiden. Somit erreiche Apple mit dem neuen Preismodell das genaue Gegenteil der Ziele des Digital Markets Acts (DMA), der seit 7. März in Kraft ist. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

EU-VERTEIDIGUNG/RHEINMETALL - Rheinmetall-Chef Armin Papperger drängt Europa zum Aufbau von Spitzenreitern in der Verteidigungstechnik. In einem Interview mit der Financial Times sagt Papperger, dass die EU-Staaten die Konsolidierung vorantreiben müssen, um mit den US-Konzernen konkurrieren zu können. (Financial Times)

April 02, 2024

