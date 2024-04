Nachdem sich das Währungspaar Euro gegenüber dem US-Dollar (EUR/USD) am Freitag noch hoffnungsvoll an seine untere Trendkanalbegrenzung geklammert hatte, brachen im Montagshandel alle Dämme, das Paar sackte mit einem Abschlag von einem halben Prozent eine Etage tiefer ab und steuert nun einen sehr wichtigen Unterstützungsbereich der letzten Monate an. Zudem hat sich das Chartbild durch Austritt aus dem zuvor etablierten Abwärtstrend deutlich eingetrübt, ...

