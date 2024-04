Gerne folgen Anlegern den "Profis" an der Börse in Form von institutionellen Investoren oder Hedgefonds. Auf diese unbekannten Aktien, die kaum jemand kennt, setzen die Experten jetzt am stärksten. Dass Hedgefonds gerne auf unbekannte Aktien setzen und abseits des großen Lärms der WallStreet Geld verdienen wollen, ist allgemein bekannt. Laut einer Auswertung der Bank of America zeigt sich: Tatsächlich sind die Top-20 Positionen der Profiinvestoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...