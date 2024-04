UnitedHealth Group sieht sich aktuell mit einer Cyberattacke auf ihre Technologieabteilung Change Healthcare konfrontiert, die Störungen bei Apotheken in den gesamten USA verursacht hat. Trotz dieser Herausforderungen erwartet Fitch keine nachteiligen Effekte auf US-amerikanische gemeinnützige Krankenhäuser oder auf das Kreditrating der Gesundheitsgruppe. Der Vorfall, der ursprünglich auf Aktivitäten einer "mutmaßlich staatlich unterstützten Cyber-Bedrohung" zurückgeführt wurde, tritt nun in Verbindung mit der "Blackcat"-Ransomware-Gruppe. Als entscheidender Knotenpunkt für die Abwicklung und Klärung von Versicherungsansprüchen ist Change Healthcare dafür verantwortlich, etwa die Hälfte aller medizinischen Ansprüche in den USA zu verarbeiten. Der jüngste Cyberangriff, der am 21. Februar bekannt gegeben wurde, hat zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen [...]

Hier weiterlesen