Pressemitteilung der imug rating GmbH:

imug rating und EthiFinance starten europäisches Angebot für Second Party Opinions

Die Integration von imug rating in die europäische EthiFinance-Gruppe schreitet voran: Im Bereich Second Party Opinions wird ab April 2024 erstmals eine gemeinsame verbesserte Methodik angewendet. Das Upgrade ist ein wichtiger Schritt, um den wachsenden Anforderungen im europäischen Finanzmarkt gerecht werden und flexibel auf regulatorische Veränderungen reagieren zu können. Zukünftig werden alle Leistungen im Bereich Second Party Opinions unter der neuen Dachmarke von EthiFinance angeboten.

Seit dem 15. März 2023 ist die hannoversche imug rating GmbH Teil der EthiFinance-Gruppe. EthiFinance ist ...

