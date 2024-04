NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Barclays von 220 auf 330 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Am Markt gehe man noch nicht konform mit der Einschätzung, dass die britische Großbank eine nachhaltige Eigenkapitalrendite von über 12 Prozent erreichen kann, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um dies zu ändern, brauche es steigende Erträge und "Produktivität" hinsichtlich der risikogewichteten Anlagen./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 21:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2024 / 21:54 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0031348658

