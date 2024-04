Nach Darstellung von SMC-Research hat PNE im letzten Jahr das EBITDA um 13 Prozent gesteigert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Erfolgschancen für die angestrebte Steigerung des EBITDA auf mehr als 150 Mio. Euro bis 2027 und stuft die Aktie weiter mit "Buy" ein.

PNE habe sich laut SMC-Research vor einigen Jahren mit der Scale-up-Strategie insbesondere einen deutlichen Ausbau und eine zunehmende Diversifikation der Projektpipeline und des Serviceportfolios sowie den Aufbau eines eigenen Portfolios von 500 MW (in Betrieb oder im Bau) bis 2023 vorgenommen. Diese Strategie sei sehr erfolgreich umgesetzt worden, u.a. mit dem Einstieg in die PV-Projektentwicklung, der Akquise neuer Serviceaktivitäten und der Realisierung von eigenen Windparks mit einem Volumen von 651 MW (davon 281 MW in Bau).

Jetzt laufe die nächste Phase an, in der u.a. das Portfolio bis 2027 auf 1.500 MW/MWp steigen und ein wichtiger Treiber für einen Anstieg des EBITDA auf mindestens 150 Mio. Euro darstellen solle. Die Analysten sehen insgesamt gute Chancen, dass das Unternehmen auch dabei erfolgreich sein werde.

Nachdem im letzten Jahr mit einem EBITDA von 39,9 Mio. Euro (+12,7 Prozent) das obere Ende der Zielspanne (30 bis 40 Mio. Euro) erreicht worden sei, visiere das Management für das laufende Jahr 40 bis 50 Mio. Euro an. Das liege unter den bisherigen Erwartungen der Analysten (66 Mio. Euro), was u.a. daran liege, dass sich Projekte wegen Engpassproblemen in der Branche und verspäteten Genehmigungen etwas verzögern, weshalb einige der aktuellen Bauprojekte auch erst 2026 fertiggestellt werden, so die Analysten.

Sie haben daher etwas konservativer kalkuliert als bislang, erwarten aber nichtsdestotrotz einen kräftigen Ertragsschub in den nächsten Jahren. In Verbindung mit dem Roll-over des Modells auf das neue Basisjahr 2024 liege ihr Kursziel nun bei 15,00 Euro. Auf Basis eines Aufwärtspotenzials von etwas mehr als 10 Prozent bestätigen sie ihr Urteil "Buy".

