Beschleunigung des Applikationsrisikomanagements durch effektive Priorisierung und Reduzierung der ‚Sicherheitsschuld'

Veracode, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Application Risk Management, gibt heute die Übernahme von Longbow Security, einem Pionier im Bereich Security Risk Management für Cloud-native Umgebungen, bekannt. Die Akquisition markiert die nächste spannende Phase in der Entwicklung von Veracode. Sie unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Organisationen beim effektiven Management und der Reduzierung von Anwendungsrisiken zu unterstützen.

Die Integration von Longbow in Veracode ermöglicht es IT-Sicherheitsteams, Cloud- und Applikations-Assets schnell hinsichtlich Sicherheit zu durchforsten und ihre Bedrohungslage mithilfe automatisierter Problemuntersuchungen und Ursachenanalysen einfach und unkompliziert zu bewerten. Longbow gibt einen zentralen Überblick über die Risiken von Cloud-Assets und -Anwendungen und vereinfacht somit komplexe Arbeitsabläufe. Das verbessert die allgemeine Sicherheitslage schnell und macht sie effektiver. So lassen sich Risiken verringern und Schwachstellen in Anwendungen und Cloud-Infrastrukturen reduzieren.

Die zunehmende Nutzung von Cloud-Infrastrukturen und mehr Eigenverantwortung der Entwickler bei der Softwareentwicklung, -bereitstellung und -sicherheit haben die operative Komplexität erhöht. Unternehmen müssen daher ihr Risikoprofil besser verstehen und brauchen fortlaufende Sicherheits-Feedbackloops während des gesamten Softwareentwicklungszyklus.

"Die IT-Sicherheitsteams ertrinken in Alerts, die das Geschäftsrisiko, Schwachstellen und spezifische Einblicke auf Code-Ebene nicht detailliert genug wiedergeben. Das macht es schwierig, mit den Anforderungen bei der Fehlerbehebung Schritt zu halten. Als Folge davon steigen die Risiken weiter", sagt Brian Roche, Chief Product Officer bei Veracode. "Mit der Kombination von Veracode und Longbow bekommen Unternehmen nun einen umfassenden Überblick über ihre Risiken. Sie können so die wichtigsten sicherheitsrelevanten Punkte priorisieren und mit Veracode Fix die Behebung von Sicherheitslücken in Code automatisieren."

Longbow und Veracode vereinfachen die Cloud-Applikations-Sicherheit für überlastete Entwickler- und Sicherheits-Teams

71 Prozent der Unternehmen haben "Sicherheitsschulden" Schwachstellen in Anwendungen, die ein Jahr lang nicht behoben wurden. Deshalb müssen sie schnell handeln, um die Gefahrenlage zu reduzieren. Dennoch sind Cloud- und Anwendungssicherheitsexperten nach wie vor mit unzureichender Sichtbarkeit und Alarmmüdigkeit konfrontiert. Mit Longbow können Veracode-Kunden diese Herausforderungen auf vier Arten angehen:

Einheitliche Übersicht der Risiken auf allen Ebenen in den Anwendungen, im Code und in der Cloud. Dies gibt den Teams die nötigen Informationen, um Probleme zuerst anzugehen, die den größten Impact auf das Unternehmen haben.

der Risiken auf allen Ebenen in den Anwendungen, im Code und in der Cloud. Dies gibt den Teams die nötigen Informationen, um Probleme zuerst anzugehen, die den größten Impact auf das Unternehmen haben. Orchestrierte Behebungsmaßnahmen vom Code bis zur Cloud, die es den Teams ermöglichen, Prioritäten zu setzen und mit den KI-gesteuerten Korrekturfunktionen von Veracode Gefahren einzudämmen.

vom Code bis zur Cloud, die es den Teams ermöglichen, Prioritäten zu setzen und mit den KI-gesteuerten Korrekturfunktionen von Veracode Gefahren einzudämmen. Handlungsrelevante Insights mit "Best Next Action"-Ratschlägen , damit Kunden eine Ursachen-Analyse durchführen und den besten Weg zur Behebung ermitteln können.

, damit Kunden eine Ursachen-Analyse durchführen und den besten Weg zur Behebung ermitteln können. Die kontinuierliche Überwachung und Bewertung der Sicherheit erfolgt durch die Echtzeit-Erkennung von Schwachstellen über verschiedene Anwendungsportfolios und Laufzeitumgebungen hinweg. So sind Kunden präzise darüber informiert, welche Prozesse wo ablaufen.

Derek Maki, Mitbegründer und Chief Product Officer bei Longbow meint: "Wir haben Longbow mit dem Ziel gegründet, den immer komplexer werdenden Prozess des Managements von Anwendungssicherheitsrisiken zu vereinfachen und Unternehmen zu helfen, Risiken in großem Umfang zu reduzieren. Durch den Zusammenschluss mit Veracode bieten unsere kombinierten Lösungen unübertroffene Transparenz, Automatisierung und Lösungsmöglichkeiten für Sicherheits- und Entwicklungsteams. Wir freuen uns darauf, die Cloud-native Anwendungssicherheit auf die nächste Stufe zu heben."

"Veracode und Longbow ergänzen sich perfekt", sagt Dayne Myers, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Longbow. "Nach sorgfältiger Abwägung sind wir davon überzeugt, dass unsere Technologie und unser Team nahtlos mit der Vision von Veracode übereinstimmen und dies die beste Wahl für die Zukunft von Longbow ist."

"Wir freuen uns sehr, Longbow bei Veracode willkommen zu heißen und unsere Plattform mit branchenführendem Application Security Posture Management für die heutigen Unternehmensanforderungen zu erweitern", sagte Sam King, Chief Executive Officer bei Veracode. "Die Integration unserer Lösungen bietet Unternehmen eine ganzheitliche Plattform zum Management von Anwendungsrisiken, die vom Code bis zur Cloud reicht. Veracode in Kombination mit Longbow bringt den Bereich der Anwendungssicherheit voran. Kunden können damit ihre immer komplexer werdende Anwendungslandschaft effizienter absichern."

Longbow ist ab sofort verfügbar. Mehr über die Plattform erfahren Sie auf der Longbow-Website. Lesen Sie außerdem den Veracode-Blog mit Informationen zur Übernahme.

Über Veracode

Veracode steht für intelligente Software-Sicherheit. Die Veracode Software Security-Plattform basiert auf Daten, die fast zwei Jahrzehnte lang gesammelt wurden und mehr als 130 Milliarden Codezeilen sichern. So können Entwicklungsteams in jeder Phase des modernen Softwareentwicklungszyklus kontinuierlich Schwachstellen einfach finden und beheben. Sicherheitsteams, Entwickler und Geschäftsführer in Tausenden der innovativsten Unternehmen der Welt vertrauen und schätzen Veracode und seine Pionierarbeit für integrierte Prävention, Erkennung und Behebung im Bereich Software-Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter www.veracode.com, im Veracode Blog, auf LinkedIn und Twitter.

Urheberrecht 2024 Veracode, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Veracode ist ein eingetragenes Warenzeichen von Veracode, Inc. in den Vereinigten Staaten und kann in bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten eingetragen sein. Alle anderen Produktnamen, Marken oder Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle anderen hier erwähnten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240401259095/de/

Contacts:

Pressekontakt

Veracode

Katy Gwilliam

kgwilliam@veracode.com

Maisberger GmbH

Christine Wildgruber/Sinja Bohn-Frers

veracode@maisberger.com

089-419599-27/-85