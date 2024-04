Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Marktteilnehmer rechnen fest mit einer EZB-Leitzinssenkung im Juni und ein solcher Schritt wird auch vonseiten der Zentralbank in Aussicht gestellt, so die Analysten der Helaba.Etwas anders stelle sich die Situation in den USA dar. Dort seien die zuletzt veröffentlichten Konjunktur- und Preiszahlen relativ robust ausgefallen und es habe auch Stellungnahmen vonseiten einiger US-Währungshüter gegeben, wonach man mit der Zinswende noch etwas warten sollte. Entsprechend hätten sich die Zinserwartungen zugunsten des US-Dollars verschoben, womit die Euroschwäche zu erklären sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...