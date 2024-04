Actylis und Novo Nordisk Pharmatech A/S haben ein Abkommen über den Vertrieb von Benzalkoniumchlorid (BKC) von pharmazeutischer Qualität in den Märkten für pharmazeutische Produkte und Medizingeräte in Deutschland, Spanien, Portugal, dem Vereinigten Königreich und Irland abgeschlossen. Novo Nordisk Pharmatech bringt seine führende Position als Hersteller von hochwertigen quaternären Ammoniumverbindungen (Quats) pharmazeutischer Qualität ein, während Actylis Expertise und Infrastruktur im Vertrieb von wichtigen Rohstoffen mitbringt. So sollen Kunden einen optimalen End-to-End-Service und hohe Qualität erhalten.

Ian Jenning, SVP-President Europe bei Actylis erklärt: "Diese neue Vereinbarung baut auf unserer bestehenden Partnerschaft in Nordamerika auf. Sie gibt Actylis Europe die Chance, sein Portfolio an pharmazeutischen Produkten zu vervollständigen und die Entwicklung von neuen Anwendungen durch Novo Nordisk Pharmatech BKC wird unterstützt".

"Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Actylis weiter ausbauen zu können. So können wir unsere hohen Standards auch in diesen wichtigen europäischen Märkten etablieren. Wir freuen uns in den kommenden Jahren auf eine erfolgreiche Partnerschaft," sagt Samia Kappe, Chief Commercial Officer bei Novo Nordisk Pharmatech A/S.

Über Actylis

Actylis ist ein Hersteller und globaler Vertreiber von wichtigen Rohmaterialien und Inhaltsstoffen für die Life Science Branche. Wir betreiben global F&E-Stätten, GMP und Nicht-GMP-Werke sowie Einkaufs- und Lager-Hubs. Teams für die Qualitätssicherung und Vertriebsmitarbeiter sind an strategisch wichtigen Orten tätig. Dank dem einzigartigen, global aufgestellten Modell für Vertrieb und Produktion kann Actylis eine bemerkenswerte Breite an maßgeschneiderten Lösungen bieten. Geeignet sind sie für pharmazeutische Zwischenprodukte, vorgeschriebene Ausgangsstoffe, APIs und Hilfsstoffe für kleine molekulare Herstellungsprojekte, über klinische Versuche bis hin zur Markteinführung.

Über Novo Nordisk Pharmatech

Novo Nordisk Pharmatech A/S ist ein global führender Anbieter von pharmazeutischen Inhaltsstoffen für die Pharma- und Biopharmabranche. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Quats (Benzalkonium Chloride), die als aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe (APIs) und Hilfsstoffe auf höchstem Qualitätsniveau eingesetzt werden und Rekombinantes Insulin für die Nutzung in Zellkulturmedien, um das Wachstum von Zellen, deren Lebensfähigkeit und Produktivität anzuregen.

Die Produkte entsprechen den jüngsten im Arzneibuch vorgeschriebenen Standards und werden unterstützt von CEPs, DMFs und umfassenden Dokumenten, die Übereinstimmung mit Vorschriften und Qualitätsstandards zusichern. Darüber hinaus ist das Werk in Koge (Dänemark) von der Dänischen Medizinagentur und der US FDA zertifiziert.

