Als führende Gesundheitsversicherung setzt UNIQA auf Prävention durch Bewegung und bringt im Rahmen konkreter Angebote Aktivität in den Alltag von Klein und Groß



Wien (APA-ots) - Bewegungsmangel und körperliche Inaktivität sind stark verbreitet - mit nachhaltig ungünstigen Folgen: Wer sich zu wenig bewegt, hat ein erhöhtes Risiko für viele gesundheitliche Probleme und (Zivilisations-)Krankheiten. Dazu zählen beispielsweise Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen, aber auch psychische und mentale Krankheiten. Laut MedUni Wien sind in Österreich knapp acht Prozent aller Todesfälle auf mangelnde körperliche Aktivität zurückzuführen. "Regelmäßige Bewegung ist ein zentraler Bestandteil der Prävention und somit der Schlüssel zu einer besseren Gesundheit. Doch diese muss gesamtpolitisch deutlich stärker forciert werden: Das Wissen um einen gesunden Lebensstil muss in allen gesellschaftlichen Bereichen gefördert werden, besonders gefordert ist dabei natürlich das Bildungssystem, das dem Thema vom Kindergarten bis zur Universität Raum geben muss", betont Peter Eichler, Vorstand für

Personalversicherung und Asset Management bei der UNIQA Insurance Group AG anlässlich des bevorstehenden Weltgesundheitstags am 7. April und führt weiter aus:"Selbstverständlich stehen wir unseren Kund:innen zur Seite, wenn sie medizinische Betreuung benötigen. Doch unser Anspruch geht weiter: Wir möchten dazu beitragen, dass die Menschen in Österreich ein gesünderes Leben ohne vermeidbare Krankheiten genießen können. Deshalb bieten wir unseren Kund:innen ebenso wie Kindern und Jugendlichen unsere Unterstützung dabei an, nachhaltig mehr Bewegung in ihren Alltag zu integrieren."

Einzigartiger Support: 24 Jahre UNIQA VitalCoaches



Mit dem VitalCoach Netzwerk ist UNIQA Pionierin, bis heute ist das Angebot auf dem Versicherungsmarkt einzigartig: Rund 100 VitalCoaches - das sind ausgebildete Gesundheitsprofis wie

Sportwissenschaftler:innen oder staatlich geprüfte Trainer:innen mit entsprechender Praxis - betreuen und beraten Kund:innen mit viel Engagement flächendeckend in ganz Österreich zu den Themen Bewegung, Ernährung und mentale Fitness. Denn ausreichend Bewegung ist nicht nur wichtig für die körperliche Gesundheit, sondern auch für das mentale und psychische Wohlergehen.



Jetzt neu: Mavie MentalCoaches für psychisches Wohlergehen

Um diesem ganzheitlichen Ansatz gerecht zu werden und gleichzeitig dem steigenden Bedarf an psychosozialen Behandlungen zu begegnen, unterstützen ab Mitte April auch Mavie MentalCoaches UNIQA Kund:innen dabei, sich psychisch wohl zu fühlen und Lösungsansätze zu Themen wie beispielsweise private und berufliche Belastungen zu finden. Im Rahmen des VitalPlans können alternativ zu den sechs VitalCoach Einheiten vier MentalCoach Einheiten pro Jahr gebucht werden. Österreichweit stehen über die UNIQA Tochter und Partnerin Mavie mehr als 30 qualifizierte Gesundheitspsycholog:innen, Lebens- und Sozialberater:innen oder Psychotherapeut:innen online oder vor Ort in neun Städten zur Verfügung.



Die VitalCoach Einheiten sowie die psychosozialen

Beratungseinheiten können UNIQA Kund:innen unter anderem im Rahmen des VitalPlans buchen. Dieser Zusatzbaustein ist mit einer privaten UNIQA Krankenversicherung abschließbar. Mit dem VitalPlan bietet UNIQA seit dem Jahr 2000 verschiedene Gesundheitsservices an, die im Zeichen von Vorsorge und Fitness stehen: Mit jährlich rund 8000 Coachings unterstützt UNIQA ihre Kund:innen dabei, gesund zu bleiben.

simplystrong by UNIQA: Schulverein bringt Bewegung zu den Kids

"Ich freue mich sehr, dass wir mit den Bewegungsprogrammen von simplystrong by UNIQA erfolgreich unterstützen, was uns besonders am Herzen liegt: Die körperliche Bewegung und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen", so René Knapp, UNIQA Vorstand für Personal, Marke und Nachhaltigkeit. Regelmäßige Bewegung im Kindes- und Jugendalter hat positive gesundheitliche Effekte auf den sich entwickelnden Organismus, gleichzeitig nimmt ein Kind, das sich regelmäßig bewegt, diesen Lebensstil auch eher ins Erwachsenenalter mit. Laut den österreichischen Bewegungsempfehlungen sollten Kinder und Jugendliche täglich wenigstens 60 Minuten, Kindergartenkinder sogar drei Stunden körperlich aktiv sein. Doch Ein Großteil der Kinder bewegt sich nicht im empfohlenen Ausmaß und die Teilnahme an Sport und Bewegung ist sozial ungleich verteilt. Besonders besorgniserregend: In den letzten zwei Jahren haben sich die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Österreich deutlich verschlechtert. Das zeigt die größte europäische Studie über das Gesundheitsverhalten von Kindern im schulpflichtigen Alter der Weltgesundheitsorganisation WHO (WHO-HBSC-Bericht).



Der Schulverein simplystrong by UNIQA, finanziert und unterstützt vom UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung, hat drei erfolgreiche Bewegungsprogramme - Vital4Brain, Vital4Heart und Vital4Body - entwickelt und ist heute fester Partner der "Täglichen Bewegungseinheit", einer gemeinsamen Initiative von Bildungs- und Sportministerium. Seit mehr als zehn Jahren bringt der Schulverein Bewegung, Spiel und Spaß in die Schulen vom Boden- bis zum Neusiedlersee.



Seit Herbst 2023 gibt es mit Simplikus - Zirkusspaß im Kindergarten auch ein eigenes Bewegungsprogramm für Kindergärten. Die vielfältigen, wissenschaftlich erprobten Übungen, eingebettet in die Erlebniswelt Zirkus, regen zu körperlicher Aktivität im Alltag an. Sie sind vielseitig wirksam und fördern etwa Kondition, Körperwahrnehmung und Motorik, Geschicklichkeit und Gleichgewicht sowie Achtsamkeit und Gemeinschaft. Seit dem Start im vergangenen Herbst konnte simplystrong by UNIQA bereits 200 Kindergärten mit diesem kostenlosen Konzept und der Simplikus Bewegungskiste unterstützen. Bestellungen für das kommende Kindergartenjahr 2024/25 sind ab sofort auf [www.simplikus.at] (http://www.simplikus.at/) möglich.



Rückfragehinweis:

Natascha A. Smole

Pressesprecherin



UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Mobil: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0047 2024-04-02/10:17