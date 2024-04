FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Talanx von 58 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor habe sich seit Jahresbeginn deutlich besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 06:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TLX1005

