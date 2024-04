DAX setzt Rekordjagd fort. Banken im Blickpunkt

Der DAX® küpfte nach den Osterfeiertagen nahtlos an den positiven Trend der Vorwoche an und markierte ein neues Allzeithoch. Der rasante Renditeanstieg in den USA blieb bisher ohne Konsequenzen. Vielmehr sorgen gute Wirtschaftsdaten für eine positive Stimmung.

Unternehmen im Fokus

CTS Eventim plant die Übernahme des Ticketgeschäfts von Vivendi. Deutsche Bank erreicht inzwischen den höchsten Stand seit Februar 2018. Henkel, Jungheinrich und Krones profitierten im frühen Handel von positiven Analystenkommentaren. Die gute Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau stützt auch die Solactive Deutscher Maschinenbau Index. Der Cloud-Anbieter Ionos erhält einen Großauftrag von der deutschen Bundesverwaltung. Siemens Energy-Konkurrent GE Vernova kommt heute an die Börse.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.516/18.754 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.203/18.277/18.353/18.466 Punkte

Der DAX® startete kaum verändert in den Handel und steckte damit zunächst in der Seitwärtsrange zwischen 18.466 und 18.516 Punkten fest. Ein nachhaltiger Trendwechsel bahnt sich erst bei einem Ausbruch aus der Bandbreite an. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 18.754 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Kippt der Leitindex unter die Kreuzunterstützung bei 18.466 Punkten droht ein Rücksetzer bis 18.353 oder gar 18.277 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 29.02.2024 - 02.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 02.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 72,83* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HD3CSL 111,08** 21.500 13.500 26.000 20.12.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 125 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2024; 09:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 14,55 14.797,078473 16.646,713282 5 Open End DAX® HC3TKM 25,09 16.646,52329 17.572,069985 10 Open End DAX® HC01HJ 10,88 17.263,004896 17.879,294171 15 Open End DAX® HC8E7T 13,88 17.756,190181 18.125,518937 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2024; 09:35 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 9,66 22.191,817882 20.343,239452 -5 Open End DAX® HD48BZ 9,35 20.342,373064 19.416,79509 -10 Open End DAX® HD48C2 8,66 19.417,650656 18.955,51057 -20 Open End DAX® HD3RLV 3,79 19.232,706174 18.863,438215 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2024; 09:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.