(shareribs.com) London 02.04.2024 - Die Rohölsorten Brent und WTI bauen ihre Kursgewinne weiter aus. Brent-Rohöl ist über die Marke von 88 USD geklettert. Die OPEC+ Staaten dürften das Angebot weiter verknappen. Ermutigende Konjunkturdaten kamen in den letzten Tagen unter anderem aus China. Diese machten deutlich, dass die Erholung in China an Fahrt zu gewinnen scheint. Der offizielle Einkaufsmanagerindex ...

