Cairo (ots/PRNewswire) -Del Piero überreicht den ZED-Pokal an Vitoria FC, während ZED FC den zweiten Platz belegtDie mit Spannung erwartete Neuauflage des U-17 ZED International Cup für das Jahr 2024 fand vom 25. bis zum 31. März im ZED Sports Club im ZED East Wohnprojekt in Neu-Kairo, Ägypten, statt, das dem führenden Immobilienentwickler auf dem ägyptischen Markt, Ora Developers Egypt, gehört. An dieser prestigeträchtigen Veranstaltung nahmen 12 lokale und internationale Clubs teil.Zu den teilnehmenden internationalen Fußballvereinen gehörten Feyenoord aus den Niederlanden, Vitoria aus Portugal, Aston Villa aus England, Fenerbahce aus der Türkei, Blackburn Rovers aus England und Union Berlin aus Deutschland. Zu den teilnehmenden ägyptischen Mannschaften gehörten ZED FC, Al-Ahly FC, Zamalek FC, Arab Contractors FC, Enppi FC und Pyramids FC. Damit war der U-17 ZED International Cup die größte internationale Jugendmeisterschaft, die in Afrika stattfand.Die Organisation des U-17 ZED International Cups 2024 unterstreicht das Engagement des ägyptischen ZED Sports Club für die Förderung eines starken Jugend- und Sportsektors im Lande. Durch die Ausrichtung von internationalen Wettbewerben mit einheimischen und ausländischen Vereinen möchte der ZED Sports Club den Spielern die Möglichkeit geben, verschiedene Fußballphilosophien kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln, um so die Fähigkeit Ägyptens zu demonstrieren, große Meisterschaften zu organisieren. Die europäischen Teams, die an dem Wettbewerb teilnahmen, erkundeten auch archäologische Stätten in der Umgebung von Kairo und förderten so den ägyptischen Tourismus.Am ersten Tag der Meisterschaft gab es sechs spannende Spiele: ZED FC gegen Union Berlin, Pyramids FC gegen Blackburn Rovers, Al-Ahly FC gegen Aston Villa, Fenerbahce gegen Arab Contractors FC, Zamalek FC gegen Feyenoord und Enppi FC gegen Vitoria.Zum Abschluss des Turniers gewann Vitoria den U-17 ZED International Cup 2024 durch einen 2:1-Sieg gegen ZED FC im Endspiel. Enppi erreichte nach einem 2:1-Sieg gegen Feyenoord den dritten Platz. Im Spiel um die Plätze fünf und sechs setzte sich Union Berlin German Club im Elfmeterschießen gegen Arab Contractors durch.Am Endspiel und an der Abschlussfeier des U-17 ZED International Cup nahmen Ingenieur Onsi Sawiris, Vorsitzender der ZED Investment Sports Company, Haitham Abdel Azim, CEO von Ora Developers Egypt, und Seif Zaher, CEO der ZED Sports Investment Company, teil. Internationale Fußballlegenden wie der Italiener Alessandro Del Piero, der Spanier Michel Salgado und der Niederländer Edgar Davids überreichten der Siegermannschaft den U-17 ZED International Cup für 2024. Anwesend waren ehemalige ägyptische Fußballstars vom Al Ahly FC, darunter Hossam Ghaly und Ahmed Hassan, sowie die Legenden des Zamalek FC, Gamal Hamza und Khaled El-Ghandour.Der ZED Sports Club in New Cairo verfügt über hochmoderne Sporteinrichtungen, die speziell für die Ausrichtung großer internationaler Meisterschaften konzipiert wurden. Mit modernster Infrastruktur und fachkundigem Management sorgt der Club für eine reibungslose Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Von erstklassigen Spielfeldern bis hin zu modernen Trainingseinrichtungen profitieren die Athleten von einem unvergleichlichen Umfeld für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten und den weltweiten Kontakt. Der ZED Sports Club setzt den Maßstab für sportliche Spitzenleistungen in Ägypten und darüber hinaus.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2376404/Ora_Developers_Egypt.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kronung-der-champions-2024-zusammenfassung-des-u-17-zed-international-cup-in-agypten-mit-lokalen-und-europaischen-vereinen-302105414.htmlPressekontakt:Mahmoud Salama,Hill & Knowlton,mahmoud.salama@hillandknowlton.com,+20 102 766 7717Original-Content von: Ora Developers Egypt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174121/5747533