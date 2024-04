Paris (www.anleihencheck.de) - Damit hatten wohl nur die wenigsten Ökonomen gerechnet, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Die Schweizer Nationalbank (SNB) habe vor allen anderen großen Notenbanken die Zinswende eingeleitet. Der Leitzins liege nun bei 1,5 Prozent nach zuvor 1,75 Prozent. Der scheidende SNB-Chef Thomas Jordan habe die Entscheidung mit dem erfolgreichen Kampf gegen die Teuerung begründet. Im Februar habe die Inflationsrate mit 1,2 Prozent deutlich tiefer als in der Eurozone gelegen. Für den obersten Währungshüter der Schweiz sei damit das Ziel der Preisstabilität erreicht. Ein Grund für die Zinssenkung dürfte auch die schwächelnde Schweizer Wirtschaft sein: Die Notenbanker würden für dieses Jahr mit einem Plus von nur einem Prozent rechnen. ...

