© Foto: Zoonar | Alexander Limbach - picture alliance



Der kanadische Brennstoffzellen-Hersteller Ballard Power hat einen Großauftrag an Land gezogen. Anleger reagierten am Ostermontag begeistert, die Aktie haussierte.Die Papiere von Wasserstoff-Spezialist Ballard Power erwischten am Ostermontag einen hervorragenden Monatsauftakt. An der Technologiebörse Nasdaq legte die Aktie 17,6 Prozent zu, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag bekannt gegeben hatte. Kooperation mit Solaris erreicht neue Dimension Dieser sieht die Lieferung von nicht weniger als 1.000 Brennstoffzellen bis zum Jahr 2027 vor. Auftraggeber ist der polnische Bus- und Nutzfahrzeughersteller Solaris Bus & Coach, der bereits in der Vergangenheit immer wieder Brennstoffzellen …