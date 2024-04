UniDevice erlitt einen erheblichen Rückschlag, als gegen ihre Tochtergesellschaft PPA International AG wegen Steuerhinterziehung ermittelt wurde, was zu einer fast vollständigen Einstellung der Geschäftstätigkeit führte. Darüber hinaus sind die Befugnisse des Managements inmitten der Turbulenzen, deren Dauer ungewiss ist, eingeschränkt. PPA International ist für das B2B-Elektronik-Brokerage-Geschäft von UniDevice von entscheidender Bedeutung. Obwohl die vorläufigen Ergebnisse von UniDevice für das GJ23 enttäuschend waren, deutet ein vielversprechender Start in das GJ24 auf eine solides Geschäftsjahr hin. Die möglichen Auswirkungen der Ermittlungen trüben jedoch die Prognosen von mwb research. Zu den Risiken zählen zusätzliche Steuerverbindlichkeiten und Reputationsschäden, was die Analysten von mwb research dazu veranlasst, das Rating (ehemals Kaufen) und das Kursziel (ehemals EUR 2,30) auszusetzen. Mit einem Kursrückgang von ca. 90% und einer drohenden Anleiherückzahlung in Höhe von EUR 3,4 Mio. zum Jahresende bleiben die finanziellen Aussichten von UniDevice bis zur Klärung der Situation prekär. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/UniDevice%20AG.





