Baden-Baden (ots) -Buch von Anne Weber / 10 neue Leseempfehlungen für den April auf SWR.de/bestenliste"Bannmeilen. Ein Roman in Streifzügen" von Anne Weber steht im April 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Weber erzählt die Geschichte einer vielschichtigen Gesellschaft in Paris, dessen Périphérique die Stadt von der Vorstadt separiert. Die Protagonistin hat diesen bisher kaum überschritten, da sie dahinter nicht mehr vermutet als verruchte Banlieues, mit Geflechten aus Schienen, Schnellstraßen und Autobahnen, zwischen denen Millionen Menschen eingeklemmt sind. Als ihr alter Freund Thierry ihr jedoch vorschlägt, ihn für einen Film durch die Vorstädte des Départments Seine-Saint-Denis zu begleiten, die vor den Olympischen Spielen 2024 einem tiefgreifenden Wandel unterzogen werden, muss sie sich eingestehen, dauerhaft blind gewesen zu sein. Da sind zum Beispiel der von Schrotthalden umgebene muslimische Friedhof von Bobigny, auf dem ein algerischer Olympiasieger der 1920er-Jahre begraben liegt und tausend andere von Kolonialismus und Leid, von Hoffnung und Fortschritt erzählende Orte. Und auch Thierry selbst entpuppt sich mit der Zeit als Teil dieser widersprüchlichen, ihrem Blick bislang verborgenen Welt.Platz 2: "Zitronen"; Platz 3: "Mental Voodoo"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste April belegt der Roman "Zitronen" von Valerie Fritsch, "Mental Voodoo" von Logan February folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. April 2024, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Anne Weber: "Bannmeilen. Ein Roman in Streifzügen", Matthes & Seitz Verlag, 301 SeitenVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5747590