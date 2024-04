München (ots) -- So stark wie noch nie: Bis zu 11,6% Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen- Hohe Reichweiten auch nicht-linear bei RTL+, Facebook, Instagram und YouTube"Hartz und herzlich" gewährt seit 2016 einen tiefen, unverfälschten Einblick in den Alltag der Menschen, die in sozialen Brennpunkten Deutschlands leben. Besonders erfolgreich war die Sozialdokumentation zuletzt montags bis freitags um 17 Uhr: Seit Jahresbeginn erzielte die am 29. März zu Ende gegangene Staffel von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" durchschnittlich 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Episode am 26. März stellt mit 11,6 Prozent gar einen Allzeitrekord der werktäglichen Ausstrahlung des Formats dar und bescherte RTLZWEI an diesem Tag die Marktführerschaft in dieser Stunde. Bis zu 18,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen belegen die hohe Relevanz der Produktion von UFA Show & Factual auch bei jungen Zuschauern.1Die wöchentlichen Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" in der Primetime um 20:15 Uhr sowie "Hartz und herzlich - Rückkehr nach Magdeburg" und "Hartz und herzlich - Düsseldorf" um 21:15 Uhr zeigten sich seit Jahresstart ebenfalls stark mit bis zu 7,5 Prozent MA (14-49).2Neben der TV-Ausstrahlung erreicht die Formatmarke "Hartz und herzlich" ein wachsendes Publikum auch nicht-linear auf der Streaming-Plattform RTL+, bei Facebook, Instagram und YouTube. Die Video-Views auf diesen Plattformen stiegen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 142 Prozent auf insgesamt knapp 28,1 Millionen. "Hartz und herzlich - Tag für Tag..." ist aktuell eines der Top3-Formate von RTLZWEI bei RTL+.3Konstanze Beyer, Programmdirektorin Factual & Doku und Chefredakteurin RTLZWEI: "Die Doku-Reihe 'Hartz und herzlich' mit ihren vielen Ausprägungen nimmt in den deutschen Medien eine absolute Alleinstellung ein. Die Langzeitbeobachtungen bei sozial benachteiligten Menschen fördern das Verständnis für ihre Lebenssituation, indem wir die Betroffenen wirklich kennenlernen. Der Erfolg von 'Hartz und herzlich' belegt die Doku-Kompetenz von RTLZWEI in besonderer Weise. Ich danke meinem Redaktionsteam und UFA Show & Factual für ihr nie nachlassendes Engagement und Feingefühl bei der jahrelangen Arbeit an dieser Formatmarke."Ralf Jühe, Executive Director Factual & Reality bei UFA Show & Factual: "Bei 'Hartz und herzlich' verbinden wir - wie der Name schon sagt - einerseits Hartz, also graue, harte Realität in Armut, aber eben auch Herzlich, sprich Emotionen und große Gefühle, um zu zeigen: Da leben Menschen so wie du und ich. Wir zeigen unverfälscht die Welt derer, die wir begleiten, und es freut mich ganz besonders, dass wir bei den Zuschauenden einen Nerv damit treffen. 'Hartz und herzlich' ist so erfolgreich, weil wir zuhören, hinschauen und den Menschen, mit denen wir drehen, mit Respekt begegnen - über mehrere Monate während der Dreharbeiten sowie auch weit über die Ausstrahlung hinaus. Das schaffen wir nur durch unsere großartigen Teams, denen an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank gilt!"80 Primetime-Folgen aus 19 verschiedenen Städten Deutschlands wurden bislang bei RTLZWEI ausgestrahlt. Darüber hinaus haben die Kamerateams der UFA Show & Factual mehr als 230 Folgen der täglichen Ausgaben aus Rostock und Mannheim gedreht. Damit wurden in den letzten acht Jahren insgesamt über 400 Stunden der erfolgreichen Sozialdokumentation produziert. 