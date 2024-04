Metro auf 10-Jahrestief - Trendwende voraus?

Die Aktie der Metro (DE000BFB0019) hat in den vergangenen Jahren wenig Freude gebracht: Mit 5 Euro notiert das Wertpapier derzeit auf 10-Jahres-Tief und damit gut 20 Prozent unter den Corona-Tiefs vom März 2020; die Marktkapitalisierung beläuft sich auf gerade mal 1,8 Mrd. Euro. Zur Hauptversammlung im Februar meldete Metro Fortschritte bei der Umsetzung der sCore Wachstumsstrategie und ein Umsatzwachstum in Q1-2024 in allen Segmenten bei rückläufigen Inflationsraten. Zudem wurden 0,55 Euro Dividende für die Stammaktie beschlossen. Ende März meldete der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky eine Erhöhung seiner Anteile von 46 auf nunmehr knapp 50 Prozent (via Investmentgesellschaft EP Global Commerce). Mit Zertifikaten können Anleger auf eine Stabilisierung zum Seitwärtsbewegung setzen und sogar moderate Kursrückgänge verkraften.



Discount-Strategie mit 7,1 Prozent Puffer (September)



Beim Discounter der SG (DE000SW2DN09) errechnet sich aus der Differenz zwischen Cap (5 Euro) und dem Preis von 4,68 Euro eine Renditechance von 0,32 Euro (14 Prozent p.a.) und ein Puffer von 7,1 Prozent. Notiert die Aktie am Schließt die Aktie am 20.9.24 unter dem Cap, gibt"s eine Metro-Aktie.



Discount-Strategie mit 11,8 Prozent Puffer (Dezember)



Mehr Puffer durch längere Laufzeit und niedrigeres Cap: Das Discount-Zertifikat mit der ISIN DE000HD2M026 bietet beim Preis von 4,45 Euro einen Puffer von 11,8 Prozent. Schließt die Aktie am Bewertungstag 20.12.24 zumindest auf Höhe des Caps von 4,80 Euro, dann erzielen Anleger eine Rendite von 0,35 Euro oder 10,4 Prozent p.a. Alternativ erfolgt eine Aktienlieferung.



Einkommensstrategie mit 12,4 Prozent Rendite p.a. (Dezember)



Die Aktienanleihe der DZ Bank mit der ISIN DE000DQ0HZV4 zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen Kupon von 13,7 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs über pari beträgt die effektive Rendite 12,4 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.12.24 auf oder über dem Basispreis von 5 Euro schließt. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 200 Aktien nach Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 5 Euro).



ZertifikateReport-Fazit: Die Discount-Zertifikate und die Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die darauf setzen, dass die Metro wieder dauerhaft in der Gewinnzone bleibt und die Aktie sich daher zumindest seitwärts entwickeln sollte.



Autor: Thorsten Welgen



Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Metro-Aktien oder von Anlageprodukten auf Metro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.