DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASINO 14/25 MTN FR0012369122 BAW/UFN
CASINO,GUICH 20/26 REGS XS2276596538 BAW/UFN
CASINO 21/27 MTN XS2328426445 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASINO 14/25 MTN FR0012369122 BAW/UFN
CASINO,GUICH 20/26 REGS XS2276596538 BAW/UFN
CASINO 21/27 MTN XS2328426445 BAW/UFN