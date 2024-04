Linz (www.anleihencheck.de) - Nach der am Freitag in Frankreich veröffentlichten Mitteilung des Statistikamtes Insee, wurde bekannt, dass die Verbraucherpreise am niedrigsten Stand seit August 2021 sind, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im März seien die Preise nur noch um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Ökonom:innen hätten mit einem Rückgang auf 2,8 Prozent gerechnet. Die Befürworter:innen einer baldigen Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) würden dadurch bestärkt. (02.04.2024/alc/a/a) ...

