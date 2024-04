© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader



Chinas größter Hersteller von Elektrofahrzeugen hat für das erste Quartal einen Absatzrückgang von 43 Prozent gemeldet. BYD hat demnach im ersten Quartal dieses Jahres 300.114 E-Fahrzeuge verkauft, wie das Unternehmen am späten Montag in einer Mitteilung an die Börse in Shenzhen mitteilte. Dies entspricht einem Rückgang von 43 Prozent gegenüber dem Rekordquartal von 526.409 verkauften Einheiten im vierten Quartal 2023. Die Verkäufe im ersten Quartal 2014 lagen um 13,4 Prozent höher als vor einem Jahr. Tesla könnte sich nun die Krone zurückerobern. Marktteilnehmer gehen im Schnitt davon aus, dass Tesla bis zum 31. März einen Rekordabsatz von 458.500 Fahrzeugen verzeichnet hat. Die …