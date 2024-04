© Foto: picture alliance / Sipa USA | Richard B. Levine



Die Aktie von AMC Entertainment crashte am Montag nach Bekanntgabe einer weiteren Kapitalerhöhung mit Verlusten von fast 16 Prozent bereits den zweiten Tag infolge.Der Filmtheater-Betreiber AMC Entertainment steckt angesichts eines Schuldenberges in Höhe von 4,55 Milliarden US-Dollar in großen finanziellen Schwierigkeiten. Die Lebensdauer des existenzbedrohten Unternehmens soll jetzt eine Kapitalerhöhung verlängern - wieder einmal. Neue Kapitalerhöhung soll bis zu 250 Millionen US-Dollar bringen In dem noch vor Ostern veröffentlichten Verkaufsprospekt kündigt das Unternehmen den Verkauf von Aktien im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar an. Als Makler sollen die US-Großbanken Citi und …