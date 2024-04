Münster (ots) -Im Bergischen Land wurde über die Ostertage in diesem Jahr besonders ausgiebig gefeiert! Die Ziehung am 30. März 2024 bei LOTTO 6aus49 macht einen NRW-Tipper zum zehnfachen Millionär. Zu verdanken hat der WestLotto-Kunde seinen Gewinn dem Lotto-SuperDing, was bei der Ziehung am Oster-Wochenende ausgespielt wurde.Beim Lotto-SuperDing mitzuspielen, kann sich besonders lohnen. Dies wird der neueste Jackpotgewinner aus dem Oberbergischen Kreis sicher gern bestätigen. Bei der LOTTO 6aus49 Ziehung am 30. März, hatte der Kunde bei www.westlotto.de an dem einmal im Jahr ausgespielten Lotto-SuperDing teilgenommen. Seine Zahlen zum großen Glück lauteten 5, 10, 16, 21, 27, 33 mit der passenden Superzahl 0. Seine Ausbeute kann sich sehen lassen, auch wenn neben ihm noch ein weiterer Tipper aus Niedersachsen den ersten Rang treffen konnte. Die beiden teilen sich den Jackpot und erhalten die Gewinnsumme von jeweils 10.837.117 Euro.Lotto-SuperDingDie Ziehung bei LOTTO 6aus49 am 30. März war eine außergewöhnliche Ausspielung für die Spielteilnehmer in NRW: Am Ostersamstag fand das Lotto-SuperDing (LSD) statt. Dies war das Spielglück des neuen Jackpotgewinners aus Nordrhein-Westfalen. Seinen Spielauftrag hatte der Tipper bereits am 19. Februar platziert. Ein vollständiges LSD-Paket hat ganze 50 Chancen auf den Lotto-Jackpot. Der Spieleinsatz liegt bei 85 Euro, wobei die Spielteilnehmer garantiert die Hälfte des Einsatzes zurückbekommen. Das gibt es bei LOTTO 6aus49 in NRW nur einmal im Jahr! Für den Neu-Millionär war es somit eine sehr lohnende Investition.Weitere HochgewinneAm Oster-Samstag hatten vier weitere Tipper aus Nordrhein-Westfalen ebenfalls Grund zum Jubeln. Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 trafen sie jeweils die erste Gewinnklasse und bekommen jetzt jeweils 100.000 Euro ausgezahlt. Die Tipps zu den Hochgewinnen wurden in den Kreisen Steinfurt (2 x), Höxter und dem Rhein-Sieg-Kreis abgegeben.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5747721