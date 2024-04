Bitcoin Kurs fällt zurück auf 66.000 Dollar - Tiefster Stand seit über eine Woche

Nach den Osterfeiertagen notiert der Bitcoin (USD) mit 66.000 Dollar zwischenzeitlich auf dem tiefsten Stand seit über einer Woche. Der jüngste Ausverkauf könnte möglicherweise auf einen Liquiditätsmangel am langen Osterwochenende zurückzuführen sein. Im Fokus der Anleger dürfte insbesondere der US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) am kommenden Freitag stehen. Womöglich dünne Liquidität sorgt für Kurskapriolen über Ostern - "Long-Squeeze" als Ursache denkbar Die dünne Liquidität hat zum wiederholten Mal etwaigen Hoffnungen auf einen Gipfelsturm zunichtegemacht. In Nähe des Rekordhochs scheint die Luft weiterhin äußerst dünn zu sein. Am vergangenen Mittwoch war der Kurs bereits knapp vor der Marke von 72.000 Dollar eingeknickt.

Das hohe Korrekturausmaß könnte zudem auf einen "Long-Squeeze" schließen. Die schwachen Hände werden in solchen Momenten aus dem Markt aussortiert. Ein Abwärtsstrudel sorgt dann schnell für Verkäufe am Markt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

