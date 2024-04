Nel ASA-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund drei Prozent in die Höhe. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen? Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken. Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn durch dieses Plus schiebt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...