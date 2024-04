LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AMS-Osram auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 2,00 Franken belassen. Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Auseinanderentwicklung in der europäischen Chipbranche voran, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Große Investitionen und deren Start in den nächsten zwölf Monaten könnten anstehen. Mit Blick auf den Chiphersteller AMS-Osram verwies er auf den Kursrutsch nach dem MikroLED-Schock. Auf längere Sicht entfalle nun zwar ein wichtiger Wachstumstreiber für das Unternehmen; aber auf die Zahlen für 2024 und 2025 dürfte dies laut Coles keine allzu großen Auswirkungen haben./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 23:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

