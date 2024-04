Der DAX hat nach dem langen Osterwochenende zunächst seinen Rekordlauf fortgesetzt, musste jedoch bis zur Mittagszeit einige Gewinne wieder abgeben. Der deutsche Leitindex konnte das erste Quartal mit einem Plus von über zehn Prozent stark abschließen und erreichte am Morgen zeitweise sogar 18.567 Punkte. Zur Mittagszeit lag er dann prozentual unverändert bei 18.492,93 Punkten.Der MDAX gewann am Dienstagvormittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...