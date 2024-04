NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit Blick auf eine Übernahme des Festival- und Ticket-Geschäfts von Vivendi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. CTS Eventim stärker die Marktposition und expandiere auf den Wachstumsmärkten USA und Großbritannien, schrieb Analystin Karin So in einer ersten Einschätzung am Dienstag./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 08:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 08:33 / GMT

