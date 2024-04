ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 29 auf 31,90 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Vogel erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die operative Profitabilität (Ebitda) der Online-Apotheke in den Jahren 2024 bis 2026. Das Unternehmen komme mit den Kosteneinsparungen voran./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2024 / 08:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2024 / 08:26 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

