Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Auftaktquartal 2024 wurden am Schuldscheinmarkt nach heutigem Stand knapp 4 Mrd. EUR in 27 Transaktionen platziert. so Ulrich Kirschner, CFA, Senior Analyst bei der Helaba.Dies sei auf den ersten Blick deutlich weniger als im Vergleichsquartal 2023. Allerdings dürften einige (Privat-)Platzierungen noch nicht bekannt geworden sein. Zudem sei das Platzierungsvolumen im Vorjahr von der Rekord-Transaktion der Porsche Automobil Holding in Höhe von 2,7 Mrd. EUR verzerrt worden. Ohne diese sei im ersten Quartal des laufenden Jahres nur geringfügig weniger emittiert worden. Die zwei größten Transaktionen hätten in den Monaten Januar bis März von der Schweizer Liebherr International AG (400 Mio. EUR) sowie der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG aus Ravensburg (325 Mio. EUR) gestammt. In der Summe seien die Transaktionen (nach valutierten Tranchen gerechnet) mit 139 Mio. EUR bis dato noch deutlich kleiner als 2023. Gegenwärtig sind nach unserem Wissen 7 Transaktionen in der Vermarktungsphase, die im zweiten Quartal valutieren werden, so die Analysten der Helaba. Ulrich Kirschner von der Helaba rechne mit einer weiteren Belebung der Marktdynamik nach Ostern. ...

